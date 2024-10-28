Індійська рупія досягла історичного мінімуму щодо долара США

У понеділок індійська рупія опустилася до рекордно низького рівня 84,0850 за долар США на тлі зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до максимуму з кінця липня. Послаблення рупії відбулося разом з іншими азіатськими валютами, які також постраждали від зростання прибутковості США. Про це пише Reuters.

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Зростання долара

Зростання долара і прибутковості пов'язане з ймовірністю перемоги Дональда Трампа на президентських виборах і стабільними економічними показниками США. Індекс долара перевищив позначку 104,50 пунктів.

Резервний банк Індії (RBI), ймовірно, здійснював продаж доларів через державні банки для підтримки національної валюти, як це вже відбувалося в останні дні, повідомили трейдери. Без втручання RBI втрати рупії могли б бути більшими.

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Постійне втручання центрального банку стримує волатильність рупії, яка минулого тижня торгувалася в діапазоні всього три пайси — найвужчий за останні 10 років, згідно з даними LSEG.

Дії на спотовому ринку повністю залежать від рівня, що влаштовує RBI, зазначив трейдер приватного банку.

Незважаючи на нове зниження, очікується, що рупія повернеться до вузького торгового коридору на млявому ринку.