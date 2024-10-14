Індійська рупія на історичному мінімумі через попит на долар

Індійська рупія впала до історичного мінімуму у понеділок на тлі підвищеного попиту на долари з боку іноземних банків, мабуть, для своїх кастодіальних клієнтів. Про це пише Reuters.

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Рекорд

Курс рупії вперше в історії впав до 84,0725 за долар США, пересунувши попередній мінімум 84,07, досягнутий у п'ятницю.

Раніше індійська валюта понад два місяці провела поблизу рівня 84, утримуючись на плаву за рахунок регулярних інтервенцій Резервного банку Індії.

Цього місяця рупія залишалася під тиском через тривалий відтік коштів із місцевих акцій: за останні 10 сесій іноземні інвестори вивели близько $8 мільярдів.

Причини

За словами трейдерів, у понеділок слабкість азіатських валют на тлі розчарування щодо стимулювання економіки Китаю також чинила тиск на рупію.

Азіатські валюти переважно знизилися на 0,1−0,3%, тоді як індекс долара перебував на рівні 103, поблизу двомісячного піку.

Місцеві приватні та державні банки пропонують долари, тоді як великі іноземні банки домінували на торгах.

Захист валюти з боку індійського центробанку, а також потенційне послаблення відтоку капіталу можуть принести деяке полегшення рупії та допомогти їй відновитись.