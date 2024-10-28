Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Про це йдеться в картках законопроєктів № 12151 та № 12152 .

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Як зазначається, продовжити воєнний стан в Україні пропонується ще на 90 днів. Пролонгація буде до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо

23 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.