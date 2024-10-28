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28 жовтня 2024, 11:45

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Про це йдеться в картках законопроєктів № 12151 та № 12152.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

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Як зазначається, продовжити воєнний стан в Україні пропонується ще на 90 днів. Пролонгація буде до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо

23 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
TAN72
TAN72
28 жовтня 2024, 12:37
#
Беременность продолжается.
+
0
h220628
h220628
28 жовтня 2024, 12:44
#
І? Твої пропозиції?
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
28 жовтня 2024, 13:02
#
Янукович в свое время до такого не додумался…
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 жовтня 2024, 13:22
#
Одним ще 90 днів рабства, іншим ще 90 днів панства.
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