Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень, а також направив на виплату житлових субсидій та пільг та страхові виплати 4,011 млрд грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
28 жовтня 2024, 11:22
В Україні завершили фінансування пенсій за жовтень
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Подробиці
«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на пенсійні виплати направлено 64 млрд грн, у тому числі через АТ „Укрпошта“ — 9,5 млрд грн, через уповноважені банки — 54,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Також на 27 жовтня профінансовано: на виплату житлових субсидій та пільг — 1459,1 млн грн; на страхові виплати — 2552 млн грн, у тому числі на оплату лікарняних — 1384,1 млн грн.
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У жовтні надано 979 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Джерело: Мінфін
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