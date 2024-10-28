В Україні завершили фінансування пенсій за жовтень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень, а також направив на виплату житлових субсидій та пільг та страхові виплати 4,011 млрд грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України .

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Подробиці

«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на пенсійні виплати направлено 64 млрд грн, у тому числі через АТ „Укрпошта“ — 9,5 млрд грн, через уповноважені банки — 54,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Також на 27 жовтня профінансовано: на виплату житлових субсидій та пільг — 1459,1 млн грн; на страхові виплати — 2552 млн грн, у тому числі на оплату лікарняних — 1384,1 млн грн.

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У жовтні надано 979 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.