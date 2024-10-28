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28 жовтня 2024, 8:45

TSMC призупинила постачання до Китаю через процесор Huawei

Тайванська TSMC призупинила постачання китайському виробнику мікросхем Sophgo після виявлення свого чіпа на китайському процесорі Huawei, пише Reuters з посиланням на джерела. Huawei Technologies перебуває під санкціями США.

Тайванська TSMC призупинила постачання китайському виробнику мікросхем Sophgo після виявлення свого чіпа на китайському процесорі Huawei, пише Reuters з посиланням на джерела.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Китайська компанія замовила у TSMC чіпи, які відповідали чіпу, встановленому на Ascend 910B компанії Huawei, повідомили співрозмовники агентства.

Уточнюється, що Huawei обмежена у покупці цієї технології з метою захисту національної безпеки США.

У Sophgo заявили, що дотримуються «всі закони і ніколи не мали жодних ділових відносин з Huawei». Китайський виробник пообіцяв надати TSMC докладний звіт про розслідування, щоб довести, що він не пов'язаний із Huawei.

Читайте: TSMC планує збільшити кількість заводів з виробництва чіпів у Європі

Мінторг США відповів Reuters, що відомству відомо про можливий обхід експортного контролю, але не підтвердив розслідування, що проводиться.

Нагадаємо

Huawei знаходиться у списку санкцій США з 2019 р. Вашингтон вважає китайську корпорацію загрозою національній безпеці. 13 серпня цього року The Wall Street Journal (WSJ) писала, що Huawei Technologies долає санкції США та близька до випуску нового чіпа з впровадженням штучного інтелекту.

Джерела газети заявляли, що китайські інтернет-компанії та оператори зв'язку останні тижні тестували найновіший процесор Huawei під назвою Ascend 910C. Повідомлялося, що новий чіп можна порівняти з H100 від Nvidia.

TSMC — найбільший у світі виробник мікросхем, є великим постачальником для Apple та Nvidia.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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