Найбільший виробник чипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TSMC) планує збільшити кількість заводів із виробництва чипів у Європі. Про це повідомив міністр Національної ради з науки та технологій Тайваню Ву Ченг-вен в інтерв'ю Bloomberg.
TSMC планує збільшити кількість заводів з виробництва чипів у Європі
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«Вони почали будівництво першого заводу в Дрездені і вже планують наступні кілька заводів у майбутньому для різних секторів ринку», — уточнив міністр.
За його словами, компанія ще має оцінити, чи варто розширюватися в Німеччині, чи будувати заводи в інших частинах Євросоюзу. Уряд Тайваню розглядає можливість підтримки виробника в інвестуванні в чеське підприємство, яке знаходиться неподалік Дрездена.
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TSMC також має намір виділити понад $65 млрд на створення трьох заводів в американському штаті Арізона.
Нагадаємо
TSMC — найбільший у світі виробник мікросхем, є великим постачальником для Apple та Nvidia. За II квартал виробник наростив чистий прибуток на 36%, до 247,8 млрд тайванських доларів ($7,6 млрд) порівняно з 181,8 млрд тайванських доларів ($5,5 млрд) за аналогічний період минулого року.
У 2023 р. TSMC вперше стала найбільшим у світі за виручкою виробником напівпровідників. Її виторг у 2023 р. склав $69,3 млрд, Intel — $54,23 млрд, Samsung Electronics — $50,99 млрд.
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