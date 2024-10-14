TSMC планує збільшити кількість заводів з виробництва чипів у Європі

За його словами, компанія ще має оцінити, чи варто розширюватися в Німеччині, чи будувати заводи в інших частинах Євросоюзу. Уряд Тайваню розглядає можливість підтримки виробника в інвестуванні в чеське підприємство, яке знаходиться неподалік Дрездена.

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TSMC також має намір виділити понад $65 млрд на створення трьох заводів в американському штаті Арізона.