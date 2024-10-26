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26 жовтня 2024, 9:00

Лідери G7 домовилися про деталі надання Україні кредиту в $50 млрд

Лідери країн «Великої сімки» домовилися про деталі надання Україні кредиту у розмірі $50 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву країн G7.

Лідери країн «Великої сімки» домовилися про деталі надання Україні кредиту у розмірі $50 млрд.
Фото: reuters.com

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Що відомо

Згідно із заявою лідерів, позики обслуговуватимуться за рахунок майбутніх доходів від заморожених суверенних активів росії

«Наша мета полягає в тому, щоб почати виплату коштів до кінця року», — йдеться в заяві, яка була оприлюднена під час зустрічі керівників глобальних фінансів у Вашингтоні для щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Деталі надання

«Розподіл надходжень від надзвичайних доходів, що виникають із російських державних активів для погашення кредиторів ERA, буде керуватися через Механізм кредитної кооперації для України (ULCM), який нещодавно був узгоджений спів законодавцями ЄС. Розподіл для погашення кредиторів G7 буде пропорційним до основної суми кожного двостороннього кредиту», — повідомив деталі заступник Податкового комітету Ярослав Железняк.

Як зазначається в документі, кожен двосторонній кредит набуде чинності не пізніше 30 червня 2025 року. Двосторонні кредити будуть повністю виплачені на користь України в період з 1 грудня 2024 року до 31 грудня 2027 року, частинами, які відповідатимуть нагальним фінансовим потребам України.

Підтримка від кредитів ERA є додатком до інших джерел офіційної допомоги, включно з Фондом для України ЄС та Розширеним фондом МВФ. Кошти від кредитів будуть надані через різні канали, серед яких, але не обмежуючись, кредит на макрофінансову допомогу (MFA) від ЄС, багатосторонній адміністрований рахунок МВФ для України та новий FIF для України при Світовому банку.

Члени G7 зобов’язуються тісно співпрацювати, щоб забезпечити координацію та узгодженість між двосторонніми кредитами протягом усього періоду дії ініціативи кредитування ERA на благо України.

Нагадаємо

Лідери G7 під час свого щорічного саміту на півдні Італії в червні погодилися надати кредити, які будуть забезпечені відсотками, нарахованими із заблокованих російських фондів, але залишили багато технічних деталей для узгодження.

Близько 260 мільярдів євро (280,62 мільярда доларів) російських активів, таких як резерви центрального банку, були заморожені відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Бельгії, що робить Європейський Союз ключовим гравцем у будь-якому плані використання активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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