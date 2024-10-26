Стало відомо, хто потенційний покупець російського бізнесу «Ашан»

Французька мережа гіпермаркетів «Ашан» (Auchan) може бути близькою до завершення переговорів щодо продажу свого російського бізнесу Газпромбанку, повідомляє газета Le Monde з посиланням на джерела.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Як повідомило Le Monde джерело, близьке до «Ашан», якщо ретейлер ухвалить рішення про вихід з російського ринку, то це відбудеться «не з політичних чи репутаційних причин, а з економічних міркувань».

Читайте: Санкції працюють: Auchan готується піти з російського ринку

Вихід з росії

Про те, що мережа супермаркетів планує піти з росії, напередодні повідомив журнал La Lettre. За його даними, компанія знайшла покупця та перебуває на заключній стадії переговорів.

Нагадаємо

Газпромбанк у вересні 2023 року купив торгові центри «Мега» у ексвласника IKEA у росії — шведської Ingka Centres. У багатьох із них розташовані гіпермаркети «Ашан».

«Мінфін» писав про те, що у лютому 2023 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для внесення до списку спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту росії та не закрила свій бізнес у країні.

Крім того, у НАЗК кажуть, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde та Bellingcat стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у росії.

Французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим і називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.