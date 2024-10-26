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26 жовтня 2024, 11:18

Колекціонери витратили на 32% менше на мистецтво та антикваріат у 2023 році

Заможні колекціонери витратили у 2023 році в середньому на 32% менше на мистецтво та антикваріат. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на результати дослідження Art Basel & UBS Survey of Global Collecting.

Заможні колекціонери витратили у 2023 році в середньому на 32% менше на мистецтво та антикваріат.
Фото: depositphotos

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Зниження витрат

Звіт був підготовлений аналітиком арт-ринку та засновницею фірми Arts Economics Клер МакЕндрю. У дослідженні проаналізовано відповіді 3663 заможних приватних колекціонерів із 14 регіонів світу.

Так, згідно зі звітом, середні витрати колекціонерів знизилися з $532 985 у 2022 році до $363 905 у 2023-му. У дослідженні Клер МакЕндрю приходить до висновку, що падіння середніх витрат колекціонерів на мистецтво пов'язане з купівельною поведінкою мільйонів людей від 28 до 43 років.

Як вказує аналітик арт-ринку, колекціонери-міленіали витрачали багато 2022 року, проте 2023-го вони скоротили свої середні витрати більш ніж удвічі — з $864 940 до $395 000.

Також у дослідженні вказується, що в середньому колекціонери з Китаю (близько 300 осіб) витратили більш ніж удвічі більше, ніж колекціонери з іншого регіону в 2023 році і в першій половині 2024-го.

Понад три чверті респондентів заявили, що за цей же період купували картини, також колекціонери купували друковані видання, графіку, а також роботи художників-початківців і жінок-художниць.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
potator
potator
26 жовтня 2024, 12:10
#
Это потому что у них по 1000 грошей не было
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