Золото падає в ціні після досягнення максимуму

Ціни на золото впали, оскільки деякі інвестори фіксували прибуток після нещодавнього ралі, яке підштовхнуло ціну до рекордно високого рівня. Про це повідомляє Reuters.

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Спотове золото подешевшало на 0,4% до 2 724,50 дол за унцію. У середу, 23 жовтня, ціни досягли історичного максимуму в 2 758,37 дол.

Цього року спотове золото зросло на 32%. Зазначається, що це буде найбільшим річним зростанням золота з 1979 року, якщо воно залишиться поблизу цих рівнів.

Наближення президентських виборів у США 5 листопада, на яких, згідно з опитуваннями громадської думки, боротьба за Білий дім залишається напруженою, привертає увагу до майбутніх економічних, фінансових і геополітичних ризиків.

Наступного тижня інвестори в золото будуть зосереджені на даних по інфляції та економічному зростанню в США в пошуках підказок про стан економіки, що може збільшити волатильність на ринку дорогоцінних металів.

Однак зростання цін на дорогоцінний метал призвело до зниження попиту на чутливих до цін азійських фізичних ринках, оскільки в Китаї зростають знижки, а споживачі в Індії купують менше золота в натуральному вираженні.

Спотове срібло, яке на початку тижня досягло 12-річного максимуму в 34,87 дол, впало на 1,4% до 33,23 дол за унцію. Платина втратила 1,6% до 1 009,43 дол.