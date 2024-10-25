Центральний банк росії у п'ятницю, 25 жовтня, підвищив ключову ставку одразу на 200 базисних пунктів — до 21% річних, що стало реакцією на зростання інфляції до 8,4% та високі інфляційні очікування.
25 жовтня 2024, 15:37
В росії підняли облікову ставку до кризового рівня 21%
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Ставка 21% — це дуже високий рівень. Він вищий, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Банк росії підвищив ставку до 20%, щоб збити паніку.
ЦБ рф також попередив про можливість подальшого підвищення ставки і спрогнозував повернення інфляції до цільового рівня лише у 2026 році.
Фактична інфляція у росії значно перевищила липневий прогноз, а внутрішній попит продовжує суттєво випереджати можливості пропозиції, що стимулює зростання цін. Збільшення бюджетних витрат на війну з Україною також має проінфляційний ефект.
Джерело: Мінфін
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