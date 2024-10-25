В росії підняли облікову ставку до кризового рівня 21%

Центральний банк росії у п'ятницю, 25 жовтня, підвищив ключову ставку одразу на 200 базисних пунктів — до 21% річних, що стало реакцією на зростання інфляції до 8,4% та високі інфляційні очікування.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ставка 21% — це дуже високий рівень. Він вищий, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Банк росії підвищив ставку до 20%, щоб збити паніку.

ЦБ рф також попередив про можливість подальшого підвищення ставки і спрогнозував повернення інфляції до цільового рівня лише у 2026 році.

Фактична інфляція у росії значно перевищила липневий прогноз, а внутрішній попит продовжує суттєво випереджати можливості пропозиції, що стимулює зростання цін. Збільшення бюджетних витрат на війну з Україною також має проінфляційний ефект.