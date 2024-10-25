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25 жовтня 2024, 12:21

Акціонери Microsoft розглянуть пропозицію про інвестиції в біткоїн

Національний центр досліджень державної політики повідомив акціонерів Microsoft про намір запропонувати оцінку диверсифікації у біткоїн на щорічних зборах компанії 10 грудня, пише Yahoo Finance.

Національний центр досліджень державної політики повідомив акціонерів Microsoft про намір запропонувати оцінку диверсифікації у біткоїн на щорічних зборах компанії 10 грудня, пише Yahoo Finance.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниУ четвер у заявці для Комісії з цінних паперів та бірж США Microsoft виклала питання, які обговорюватимуться на наступних зборах акціонерів компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

У четвер у заявці для Комісії з цінних паперів та бірж США Microsoft виклала питання, які обговорюватимуться на наступних зборах акціонерів компанії. Одне із пропозицій у тому, щоб технологічна фірма розглянула біткоїн як хеджування від інфляції та інших макроекономічних чинників.

Рада директорів рекомендує акціонерам проголосувати проти цієї пропозиції, стверджуючи, що Microsoft вже «уважно розглядає цю тему».

«Минулі оцінки включали біткоїн та інші криптовалюти серед варіантів, що розглядаються, і Microsoft продовжує стежити за тенденціями і розробками, пов'язаними з криптовалютами, для прийняття майбутніх рішень», — йдеться в заяві компанії проти цієї пропозиції.

Національний центр досліджень державної політики стверджує, що біткоїн є «відмінним, якщо не найкращим, засобом хеджування від інфляції», і що компанії мають інвестувати принаймні 1% своїх загальних активів у цю криптовалюту.

Основними акціонерами Microsoft є Vanguard, BlackRock та State Street.

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Джерело: Мінфін
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