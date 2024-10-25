Курс на 25 жовтня: НБУ підвищив гривню на копійку

Національний банк України встановив на 25 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2630 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 25 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,54 грн грн (на 24 жовтня курс було встановлено на рівні 44,43 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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