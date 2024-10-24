Курс на 24 жовтня: НБУ підвищив гривню на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 24 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2739 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 24 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,43 грн (на 23 жовтня курс було встановлено на рівні 44,70 грн). Європейська валюта подешевшала на 27 копійок.

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