Зеленський не підписуватиме закон про скасування переведення годинників на літній час — BBC

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав і не планує цього робити. Про це повідомляє українська служба ВВС із посиланням на обізнаних співрозмовників.

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У липні Верховна Рада проголосувала вцілому за законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України.

Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна мала перейти на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

За словами співрозмовника в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує президент підписувати», — заявив співрозмовник в Офісі президента. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — каже співрозмовник в Раді.

Мінуси для економіки

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Тож за такого сценарію українці і далі будуть переходити у березні на літній, а у жовтні — на зимовий час.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України. «За» законопроєкт проголосував 261 народний депутат.