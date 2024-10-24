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24 жовтня 2024, 15:34

Зеленський не підписуватиме закон про скасування переведення годинників на літній час — BBC

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав і не планує цього робити. Про це повідомляє українська служба ВВС із посиланням на обізнаних співрозмовників.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників переведуть на годину назад.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У липні Верховна Рада проголосувала вцілому за законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України.

Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна мала перейти на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

За словами співрозмовника в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує президент підписувати», — заявив співрозмовник в Офісі президента. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — каже співрозмовник в Раді.

Мінуси для економіки

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Тож за такого сценарію українці і далі будуть переходити у березні на літній, а у жовтні — на зимовий час.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України. «За» законопроєкт проголосував 261 народний депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+15
Я_ __
Я_ __
24 жовтня 2024, 15:40
#
«Ідею переводити стрілки годинника на зимовий та літній час у 1784 році запропонував тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін. Він запропонував змінювати час за сезонами із метою економії свічок.»

Логічно *** , в нас же досі «свічки» використовуються, людина коли приходить з роботи, якщо треба — вона як влітку, так і взимку включає світло, а такі речі як пральна машинка, комп`ютери, мікрохвильовки, телевізори, кондиціонери, обігрівачі і тд — працюють тоді коли людям потрібно, коли вони вдома, незалежно від сезону за вікном…
+
+26
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 жовтня 2024, 15:48
#
Это к чему ?

время переводят и в США и в ЕС , но мы хотим быть уникальной краиной в ЕС ? абы не по московски ?
+
+7
nitrolog
nitrolog
24 жовтня 2024, 16:01
#
Якраз по-московськи, так як тобі подобається, бо вони там не переводять вже
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 жовтня 2024, 16:31
#
Ну я не знал что на московии не переводят , спасибо что озвучили как вы там живете … в развитых странах все по другому как я сказал выше .
+
0
nitrolog
nitrolog
24 жовтня 2024, 17:34
#
Ви сказали про інше, що ми хочемо не переводити «абы не по московски».
Уважно читайте та думайте у свій же текст, потім коментуйте.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 жовтня 2024, 17:35
#
Спасибо что рассказали как у вас там на московии . я серьезно не знал .

но Украина надеюсь идет в ЕС , там переводят
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 жовтня 2024, 16:12
#
Извините, меня рассвет летом в 3 ночи не особо устраивает. Перевод времени это рациональное решение, которое экономит деньги на освещении без всяких затрат. Испытание практикой и уже ставшее традицией. Зачем его отменять?
+
0
Три літри
Три літри
24 жовтня 2024, 17:10
#
Извините, меня рассвет летом в 3 ночи не особо устраивает.

Що саме для тебе змінює коли сонце встає в 4 ранку? Ти що в 3, що в 4 спиш.
+
+30
eljaaff
eljaaff
24 жовтня 2024, 16:00
#
Это надо было пройти столько слушаний в раде, столько комитетов и заседаний провести на эту тему и «экспертных заключений» столько болтовни интервью по телеку, телеграмм каналов от всех куча подписей и утверждений — что б пришло на стол к президенту и там сказали оказывается что это оооочень не выгодно и дорого для страны- да вы все просто клоуны и это не управление страной, а клоунада. Все остальные законы такие же …
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 жовтня 2024, 16:31
#
Все говорит об уровне тех кто там заседает .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 жовтня 2024, 16:10
#
Це щось точно в лісі здохло, якщо зелені зрозуміли, що прийняли **ню і відкатили назад.
+
+15
Leonid Fridman
Leonid Fridman
24 жовтня 2024, 16:42
#
Этот закон делает хуже либо Западной Украине либо Восточной.
Посяню: если оставить летнее время, то на Западной Украине зимой будет утром к 9 часам только светлеть (!).
Если оставить зимнее, то на Востоке летом будет темнеть на целый час раньше. В той же Запорожской или Харьковской области уже к 20:00 темно будет.
Плюс у нас с Европой будет разница либо в 1 час либо в 2 часа, что как-бы тоже не очень хорошо.
Лучше ничего не трогать и оставить как есть.
+
+15
KValera
KValera
24 жовтня 2024, 17:48
#
В очередной раз подтерлись Конституцией
Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
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0
Три літри
Три літри
24 жовтня 2024, 18:04
#
Це вже традиція. Попередник так само не підписував закони місяцями. А попередник попередника так взагалі продав країну сусідній і втік.
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