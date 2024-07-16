Рада скасувала перехід на літній час

Верховна Рада проголосувала вцілому за законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України, повідомив перший заступник голови Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк

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Скасування літного часу

«За» законопроєкт проголосував 261 народний депутат.

Згідно з законом, в Україні діє київський час, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу (UTC+2).

Таким чином цього року в Україні востаннє переведуть стрілки на зимовий час, після чого переведення на літній час не буде.