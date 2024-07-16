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16 липня 2024, 15:11

Рада скасувала перехід на літній час

Верховна Рада проголосувала вцілому за законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України, повідомив перший заступник голови Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк

Верховна Рада проголосувала вцілому за законопроєкт № 4201, що передбачає скасування сезонного переходу часу на території України, повідомив перший заступник голови Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСкасування літного часу«За» законопроєкт проголосував 261 народний депутат.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування літного часу

«За» законопроєкт проголосував 261 народний депутат.

Згідно з законом, в Україні діє київський час, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу (UTC+2).

Таким чином цього року в Україні востаннє переведуть стрілки на зимовий час, після чого переведення на літній час не буде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+119
zevs1
zevs1
16 липня 2024, 15:23
#
Ну всё, теперь наконец то заживём.
+
+30
KValera
KValera
16 липня 2024, 15:29
#
Прошла зима, настало лето, —
Спасибо партии за это!
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