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27 серпня 2024, 13:27

Канада запроваджує 100% мита на китайські електромобілі

Канада із жовтня запровадить 100-відсоткові імпортні мита на всі електроавтомобілі, виготовлені в Китаї. Про це оголосили у Міністерстві фінансів Канади, пише Укрінформ.

Канада із жовтня запровадить 100-відсоткові імпортні мита на всі електроавтомобілі, виготовлені в Китаї.
Фото: depositphotos

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Мито на електромобілі

«Починаючи з 1 жовтня 2024 року уряд Канади має намір запровадити 100% мито на всі електромобілі, виготовлені в Китаї. Мито поширюватиметься на електричні й певні гібридні пасажирські автомобілі, вантажівки, автобуси та мікроавтобуси для доставки», — йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада також обкладе 25% митом китайські сталеві й алюмінієві вироби.

Читайте: Канада планує долучитися до США та ЄС і запровадити тарифи на електромобілі з Китаю

«Цей крок має на меті захистити канадських робітників від несправедливої торговельної політики Китаю та запобігти перенаправленню торгівлі внаслідок нещодавніх дій, вжитих канадськими торговельними партнерами», — зауважили у Мінфіні Канади.

Там наголосили, що автомобільна промисловість Канади забезпечує у країні 125 тисяч робочих місць, а сталеливарна й алюмінієва — ще 130 тисяч.

«Однак канадські працівники автомобільної промисловості та автомобільний сектор загалом зараз стикаються з нечесною конкуренцією з боку китайських виробників, які виграють від несправедливої, неринкової політики та практики. Цілеспрямована державна політика Китаю щодо надлишкових потужностей і відсутність суворих трудових і екологічних стандартів загрожує працівникам і підприємствам у галузі електромобілів у всьому світі та підриває довгострокове економічне процвітання Канади. Нещодавні консультації із зацікавленими сторонами підтвердили, що для усунення цієї надзвичайної загрози потрібні виняткові заходи», — пояснили у міністерстві.

Нагадаємо

Китайські автовиробники практично не присутні на канадському ринку, однак імпорт електромобілів з Китаю останнім часом суттєво зріс після відкриття у Шанхаї фабрики «Тесла».

Як повідомлялось, у травні про запровадження аналогічного мита на китайські електромобілі оголосили США.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Aldruino
Aldruino
27 серпня 2024, 13:50
#
В захист пішли.
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+30
zerotoler
zerotoler
27 серпня 2024, 14:21
#
Так і треба. хай самі на них їздять якщо не можуть в конкуренцію
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0
ramarren
ramarren
27 серпня 2024, 15:20
#
В Китаї поряд з порожніми кварталами хмарочосів вже стоять велетенські цвинтарі нових електромобілів та електроскутерів — це результат субсидій державою виробництва, попит на продукт якого не поспіває за ним.
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