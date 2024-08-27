Канада запроваджує 100% мита на китайські електромобілі

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Мито на електромобілі

«Починаючи з 1 жовтня 2024 року уряд Канади має намір запровадити 100% мито на всі електромобілі, виготовлені в Китаї. Мито поширюватиметься на електричні й певні гібридні пасажирські автомобілі, вантажівки, автобуси та мікроавтобуси для доставки», — йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада також обкладе 25% митом китайські сталеві й алюмінієві вироби.

Читайте: Канада планує долучитися до США та ЄС і запровадити тарифи на електромобілі з Китаю

«Цей крок має на меті захистити канадських робітників від несправедливої торговельної політики Китаю та запобігти перенаправленню торгівлі внаслідок нещодавніх дій, вжитих канадськими торговельними партнерами», — зауважили у Мінфіні Канади.

Там наголосили, що автомобільна промисловість Канади забезпечує у країні 125 тисяч робочих місць, а сталеливарна й алюмінієва — ще 130 тисяч.

«Однак канадські працівники автомобільної промисловості та автомобільний сектор загалом зараз стикаються з нечесною конкуренцією з боку китайських виробників, які виграють від несправедливої, неринкової політики та практики. Цілеспрямована державна політика Китаю щодо надлишкових потужностей і відсутність суворих трудових і екологічних стандартів загрожує працівникам і підприємствам у галузі електромобілів у всьому світі та підриває довгострокове економічне процвітання Канади. Нещодавні консультації із зацікавленими сторонами підтвердили, що для усунення цієї надзвичайної загрози потрібні виняткові заходи», — пояснили у міністерстві.

Нагадаємо

Китайські автовиробники практично не присутні на канадському ринку, однак імпорт електромобілів з Китаю останнім часом суттєво зріс після відкриття у Шанхаї фабрики «Тесла».

Як повідомлялось, у травні про запровадження аналогічного мита на китайські електромобілі оголосили США.