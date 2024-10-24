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24 жовтня 2024, 9:33

Berkshire Hathaway попередила про фейкові поради від імені Уоррена Баффета

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет висловив занепокоєння через збільшення кількості шахраїв, які за допомогою штучного інтелекту використовують його ім'я для реклами інвестиційних продуктів чи просування політичних кандидатів. У зв'язку із цим Berkshire Hathaway опублікувала попередження на офіційному сайті.

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет висловив занепокоєння через збільшення кількості шахраїв, які за допомогою штучного інтелекту використовують його ім'я для реклами інвестиційних продуктів чи просування політичних кандидатів.
Фото: depositphotos

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Що кажуть у Berkshire Hathaway

«Через збільшення використання соціальних мереж з'явилося багато помилкових тверджень про підтримку містером Баффетом інвестиційних продуктів, а також політичних кандидатів. Містер Баффет не підтримує і не підтримуватиме жодних інвестиційних продуктів чи політичних кандидатів», — йдеться у заяві.

«Мене непокоїть, що хтось може видати себе за мене, і саме тому ми розмістили це повідомлення на сайті Berkshire. Ніхто не повинен вірити людям, які стверджують, що я даю їм поради, як інвестувати чи як голосувати», — зазначив Уоррен Баффет у розмові CNBC.

Раніше в Instagram була запущена політична реклама нібито за участю Баффета.
«Я навіть не знаю, як користуватися Instagram», — зізнався Баффет в інтерв'ю CNBC.

Читайте: Як Баффет вийшов з падіння ринків з мішком кеша $ 277 млрд

Видання зазначає, що заява зроблена на тлі напруженої політичної обстановки в США, де президентські перегони між віцепрезидентом Камалою Харріс і колишнім президентом Дональдом Трампом призвели до масової появи фейків про підтримку політичних діячів з боку відомих осіб, включаючи Уоррена Баффета.

Крім того, існує ширша проблема так званих «дипфейків», які використовують штучний інтелект для підробки образів впливових людей з метою комерційної вигоди.

Завдяки досягненням технологій такі зображення та відео стають все більш реалістичними. У всіх, хто знайомий з поглядами Баффета на інвестиції, будь-яке його нібито схвалення інвестиційного продукту або криптовалюти має викликати недовіру, оскільки відомо, що до сфери криптовалют він ставиться негативно, пише CNBC.

Нагадаємо

На початку травня на чергових зборах акціонерів Berkshire Hathaway Уоррен Баффет розповів про випадок, який змусив його трохи понервувати. Баффет побачив відео з собою, створене за допомогою штучного інтелекту — він стверджує, що навіть його рідна дочка не змогла б знайти відмінності.

Баффет пожартував, що вже готовий був переказати гроші авторам відео. Після цього гуру зізнався, що нічого не розуміє у цій сфері, але ШІ викликає у нього занепокоєння.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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