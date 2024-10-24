Інвестиційна компанія з ОАЕ Fundament Capital Investment Management стала власником 6,86% акцій московської біржі, випливає із повідомлення торгового майданчика. Компанія отримала у пряме розпорядження 156,2 млн акцій у період до 30 вересня.
Інвесткомпанія з ОАЕ стала власником майже 7% мосбіржі
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Що відомо
При цьому частка американської State Street Bank та Trust Company скоротилася з 5,26% до 2%. Даних про інші зміни серед акціонерів біржі опубліковано більше не було. Нагадаємо, що зміна часток у акціонерів з пакетами менш як 5% не розкривається у Центрі розкриття корпоративної інформації.
Згідно з сайтом Fundament Capital, компанія була створена в 2023 році і займається створенням та управлінням фондами, а також управляє портфелями інвесторів.
Регіон роботи компанії — Близький Схід та Північна Африка. Компанія має ліцензію, видану Управлінням з цінних паперів та біржових товарів ОАЕ. Більше жодної інформації там не розкривається.
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Нагадаємо
Станом на 30 вересня 2024 року, згідно з даними біржі, до складу акціонерів торгового майданчика з часткою 5% і більше входили: Банк росії (11,8%), Сбєр (10%), ВЕБ.РФ (8,4%), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР, 5,3%) та новий акціонер Fundament Capital з часткою 6,86%.
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