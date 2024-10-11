Московську біржу вигнали із Казахстану

Московська біржа найближчим часом вийде зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомляє The Moscow Times.

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«Принципове рішення про те, що Мосбіржа вийде зі складу акціонерів KASE, ухвалене, і воно колегами Мосбіржі підтримано. Я хотів би сказати, що це правильне професійне рішення», — сказав голова Нацбанку республіки Тимур Сулейманов.

До цього голова правління Казахстанської біржі Аліна Алдамберген повідомляла, що KASE веде переговори щодо викупу акцій у Мосбіржі. За її словами, такий викуп може бути здійснений або самим майданчиком або акції передадуть третім особам, але за погодженням з казахстанською стороною.

Зазначається, що рішення про виведення Мосбіржі зі списку акціонерів було ухвалено після залучення міжнародного юридичного консультанта, який проаналізував ризики.

У керівництва KASE були побоювання, що наявність серед акціонерів російської компанії під санкціями призведе до труднощів у роботі з іноземними фінансовими структурами та партнерами.

Частка Мосбіржі в акціонерному капіталі KASE становить 13,1%, а ринкова вартість пакету — 12,1 млрд тенге або 2,2 млрд руб. При цьому російський торговий майданчик отримав акції Казахстанської біржі в рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології.