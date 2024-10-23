Україна може не отримати 4 млрд євро від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить до кінця жовтня законопроєкт № 12039 про угоду зі слідством у корупційних справах. Про це йдеться у листі Міністерства закордонних справ України, який оприлюднив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Україна може не отримати 4 мільярди євро від ЄС у 2024 році
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У листі МЗС наголошується, що українська сторона порушила терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроекту про угоду зі слідством у корупційних справах.
Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроект лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня.
«Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроект про угоди зі слідством № 12039 — гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік», — написав Железняк у Telegram.
За його словами, на ухвалення цього законопроєкту залишається 3 пленарних дні.
У міністерстві також звернули увагу, що у разі, якщо Україна не виконає умови, під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту, оскільки деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов'язань.
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Ukraine Facility
Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
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