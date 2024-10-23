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23 жовтня 2024, 19:38

Україна може не отримати 4 мільярди євро від ЄС у 2024 році

Україна може не отримати 4 млрд євро від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить до кінця жовтня законопроєкт № 12039 про угоду зі слідством у корупційних справах. Про це йдеться у листі Міністерства закордонних справ України, який оприлюднив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Україна може не отримати 4 млрд євро від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить до кінця жовтня законопроєкт № 12039 про угоду зі слідством у корупційних справах.
Фото: pixabay.com

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У листі МЗС наголошується, що українська сторона порушила терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроекту про угоду зі слідством у корупційних справах.

Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроект лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня.

«Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроект про угоди зі слідством № 12039 — гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік», — написав Железняк у Telegram.

За його словами, на ухвалення цього законопроєкту залишається 3 пленарних дні.

У міністерстві також звернули увагу, що у разі, якщо Україна не виконає умови, під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту, оскільки деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов'язань.

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Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
23 жовтня 2024, 21:15
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Закон который требует принять ес против коррупции возмутителен для влады))))За этим требованием явно стоит путлер)))
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