Україна може не отримати 4 мільярди євро від ЄС у 2024 році

Україна може не отримати 4 млрд євро від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить до кінця жовтня законопроєкт № 12039 про угоду зі слідством у корупційних справах. Про це йдеться у листі Міністерства закордонних справ України, який оприлюднив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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У листі МЗС наголошується, що українська сторона порушила терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроекту про угоду зі слідством у корупційних справах.

Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроект лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня.

«Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроект про угоди зі слідством № 12039 — гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік», — написав Железняк у Telegram.

За його словами, на ухвалення цього законопроєкту залишається 3 пленарних дні.

У міністерстві також звернули увагу, що у разі, якщо Україна не виконає умови, під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту, оскільки деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов'язань.

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Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти: