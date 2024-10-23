Інвестиції в нерухомість від $1000. Чому ціни не падають попри війну. Куди інвестувати? (відео)

В цьому відео Олексій Козирев (фінансовий аналітик порталу «Мінфін») говорить з Володимиром Копотем, автором ютуб каналу про дохідну нерухомість Monitor.Estate про інвестиції в нерухомість: які ціни, ризики, цікаві пропозиції наразі є на ринку.