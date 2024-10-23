В цьому відео Олексій Козирев (фінансовий аналітик порталу «Мінфін») говорить з Володимиром Копотем, автором ютуб каналу про дохідну нерухомість Monitor.Estate про інвестиції в нерухомість: які ціни, ризики, цікаві пропозиції наразі є на ринку.
23 жовтня 2024, 16:40
Інвестиції в нерухомість від $1000. Чому ціни не падають попри війну. Куди інвестувати? (відео)
- Що зараз з цінами на нерухомість? Чому вони не падають попри війну?
- Куди зараз найвигідніше інвестувати?
- Інвестиції в житлову нерухомість
- Чи не є курортна нерухомість бульбашкою?
- Що таке пайові інвестиції? Токени
- Які ризики інвестування в нерухомість?
- Нерухомість за 1000 дол. Чи можливо це?
- Що порадиш нашим глядачам-інвесторам?
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2