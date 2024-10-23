Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував соціальну допомогу для українців у ФРН передавати безпосередньо Україні. Про це Сікорський заявив в інтервʼю TVP Info, передає Укрінформ.
23 жовтня 2024, 18:28
Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України
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Що відомо
Глава польської дипломатії нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцом.
«Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки — відновлювали податкову базу», — зазначив Сікорський.
Нагадаємо
Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Блокирование пунктов пропуска, высыпанное зерно, введение пошлин на украинские товары, сокращение помощи укр.беженцам в Польше… А теперь ещё и подстрекательство…
А ведь корни всего этого безобразия лежат в нашей совместной истории…
И кто её забывает, плохо тому.