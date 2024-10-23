Заможні британці залишають Велику Британію на користь країн ЄС

До кінця 2024 року Велику Британію можуть залишити понад 9500 забезпечених людей, які мають ліквідні активи на суму не менше $1 млн, причому майже 70% з них (близько 6500 доларових мільйонерів) вирушать до країн Євросоюзу. Такі дані наводяться в оновленому прогнозі компаній Henley & Partners та New World Wealth напередодні оголошення нового бюджету Великобританії.

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Деталі

«За даними за останні дев'ять місяців, очікується, що так званий WEXIT (Wealthy Brits Exit — відтік заможних британців з країни), торкнеться 85 центимільйонерів (надзаможні люди з інвестиційними активами у розмірі від $100 млн) та 10 мільярдерів, — йдеться в прогнозі. — За іронією, 68% із них обирають європейські держави».

Куди їдуть британці

Серед найбільш популярних країн у заможних британців — Італія, Мальта, Греція, Португалія, Швейцарія, Монако, Кіпр, Франція, Іспанія та Нідерланди.

Наступним за популярністю напрямом для емігруючих громадян Сполученого Королівства стануть Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): очікується, що туди поїдуть 800 мільйонерів. Ще 720 багатіїв переїдуть до США, 300 — до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 250 — до Карибських островів.

За словами Стюарта Уейклінга з офісу Henley & Partners у Лондоні, кількість заявок від британських інвесторів у рамках програми інвестиційної міграції зросла на 160% з жовтня 2023 року до березня 2024-го порівняно аналогічними двома кварталами роком раніше. За кількістю клієнтських запитів за шість років Велика Британія піднялася з 20-го місця на 4-те, додав він.

У чому причина

Серед ключових причин масового відтоку капіталу з Великої Британії в Henley & Partners виділяють високі податкові ставки та побоювання щодо чергового підвищення податків, яке може бути закладене в бюджеті нового уряду, сформованого лівоцентристською Лейбористською партією.

Зокрема, у Великій Британії діють одні з найвищих у світі податків на приріст капіталу та на спадок. Водночас у Сінгапурі, ОАЕ та Новій Зеландії податок на приріст капіталу зовсім відсутній, а Канада, Австралія та Мальта не стягують податок на спадщину.

Нагадаємо

У червні 2024 року в Henley & Partners прогнозували, що цього року найбільше мільйонерів виїдуть з Китаю (- 15,2 тисяч).

Окрім Великобританії, також очікується відтік забезпечених громадян з Індії (-4,3 тисячі) та Південної Кореї (-1,2 тисячі).