Arm може скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів. Акції обох компаній відреагували падінням

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 жовтня 2024, 15:57

Arm може скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів. Акції обох компаній відреагували падінням

Arm Holdings може скасувати ліцензію, яка дозволяла давньому партнеру Qualcomm Inc. використовувати інтелектуальну власність Arm для розробки мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg.

Arm Holdings може скасувати ліцензію, яка дозволяла давньому партнеру Qualcomm Inc.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Arm, що базується у Великій Британії, надіслала Qualcomm 60-денне повідомлення про скасування так званої архітектурної ліцензійної угоди, згідно з документом. Контракт дозволяє Qualcomm створювати власні чіпи на основі стандартів, що належать Arm.

Протистояння загрожує дестабілізувати ринки смартфонів і персональних комп'ютерів, а також порушити фінансову та операційну діяльність двох найвпливовіших компаній у напівпровідниковій індустрії.

Падіння акцій Qualcomm

Акції Qualcomm впали приблизно на 5% на попередніх торгах у середу після закриття на рівні $173,18 у Нью-Йорку у вівторок. Акції Arm впали приблизно на 1,1% до відкриття американських ринків після попереднього закриття на рівні $152,58.

Qualcomm продає сотні мільйонів процесорів для Android смартфонів на базі архітектури ARM. Якщо скасування ліцензії набуде чинності, компанії, можливо, доведеться припинити продаж продуктів, які складають більшу частину її приблизно $39-мільярдного доходу, або ж вона зіткнеться з позовами про відшкодування величезних збитків.

Читайте також: Qualcomm розглядає купівлю Intel. Йдуть перемовини — ЗМІ

Цей крок посилює юридичну боротьбу, яка розпочалася після того, як у 2022 році Arm подала до суду на компанію Qualcomm, що базується в Сан-Дієго (США), одного з найбільших клієнтів, за порушення контракту та порушення прав на торговельну марку.

Повідомляючи про розірвання контракту, Arm надає американській компанії восьмитижневий термін для врегулювання суперечки.

Що кажуть у Qualcomm

Представники Arm відмовилися від коментарів. Представник Qualcomm заявив, що британська компанія намагається «витіснити давнього партнера».

«Це виглядає як спроба зірвати юридичний процес, і її вимога про розірвання угоди є абсолютно безпідставною. Ми впевнені, що права Qualcomm за угодою з Arm будуть підтверджені», — заявили у компанії.

Юридична боротьба

Юридична боротьба між Arm та Qualcomm розпочалася після того, як Qualcomm у 2021 році придбала стартап з розробки чипів Nuvia.

Розробки Nuvia в галузі мікропроцесорів стали центральними для нових чипів для персональних комп'ютерів, які Qualcomm продає таким компаніям, як HP та Microsoft. Ці процесори є ключовим компонентом нової лінійки ноутбуків, орієнтованих на штучний інтелект.

Раніше цього тижня Qualcomm оголосила про плани впровадити розробку Nuvia — під назвою Oryon — у свої більш широко використовувані чипи Snapdragon для смартфонів.

Британська компанія каже, що це порушує угоду та вимагає знищити попередні напрацювання Nuvia, які були створені до придбання Nuvia.

Думка аналітиків

«Крок Arm щодо скасування архітектурної ліцензії Qualcomm виглядає як спроба отримати перевагу перед судовим розглядом, запланованим на 16 грудня», — зазначили аналітики Bloomberg.

За їх словами, позов Arm проти Qualcomm, ймовірно, закінчиться укладанням погодженої ліцензії, яка надасть виробнику чипів право налаштовувати архітектуру Arm, але за вищою ставкою роялті, ніж сплачувала Nuvia.

Інвестиційний трамплін: Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає MD127503770894 и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами