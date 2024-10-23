Arm може скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів. Акції обох компаній відреагували падінням

Arm Holdings може скасувати ліцензію, яка дозволяла давньому партнеру Qualcomm Inc. використовувати інтелектуальну власність Arm для розробки мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg.

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Arm, що базується у Великій Британії, надіслала Qualcomm 60-денне повідомлення про скасування так званої архітектурної ліцензійної угоди, згідно з документом. Контракт дозволяє Qualcomm створювати власні чіпи на основі стандартів, що належать Arm.

Протистояння загрожує дестабілізувати ринки смартфонів і персональних комп'ютерів, а також порушити фінансову та операційну діяльність двох найвпливовіших компаній у напівпровідниковій індустрії.

Падіння акцій Qualcomm

Акції Qualcomm впали приблизно на 5% на попередніх торгах у середу після закриття на рівні $173,18 у Нью-Йорку у вівторок. Акції Arm впали приблизно на 1,1% до відкриття американських ринків після попереднього закриття на рівні $152,58.

Qualcomm продає сотні мільйонів процесорів для Android смартфонів на базі архітектури ARM. Якщо скасування ліцензії набуде чинності, компанії, можливо, доведеться припинити продаж продуктів, які складають більшу частину її приблизно $39-мільярдного доходу, або ж вона зіткнеться з позовами про відшкодування величезних збитків.

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Цей крок посилює юридичну боротьбу, яка розпочалася після того, як у 2022 році Arm подала до суду на компанію Qualcomm, що базується в Сан-Дієго (США), одного з найбільших клієнтів, за порушення контракту та порушення прав на торговельну марку.

Повідомляючи про розірвання контракту, Arm надає американській компанії восьмитижневий термін для врегулювання суперечки.

Що кажуть у Qualcomm

Представники Arm відмовилися від коментарів. Представник Qualcomm заявив, що британська компанія намагається «витіснити давнього партнера».

«Це виглядає як спроба зірвати юридичний процес, і її вимога про розірвання угоди є абсолютно безпідставною. Ми впевнені, що права Qualcomm за угодою з Arm будуть підтверджені», — заявили у компанії.

Юридична боротьба

Юридична боротьба між Arm та Qualcomm розпочалася після того, як Qualcomm у 2021 році придбала стартап з розробки чипів Nuvia.

Розробки Nuvia в галузі мікропроцесорів стали центральними для нових чипів для персональних комп'ютерів, які Qualcomm продає таким компаніям, як HP та Microsoft. Ці процесори є ключовим компонентом нової лінійки ноутбуків, орієнтованих на штучний інтелект.

Раніше цього тижня Qualcomm оголосила про плани впровадити розробку Nuvia — під назвою Oryon — у свої більш широко використовувані чипи Snapdragon для смартфонів.

Британська компанія каже, що це порушує угоду та вимагає знищити попередні напрацювання Nuvia, які були створені до придбання Nuvia.

Думка аналітиків

«Крок Arm щодо скасування архітектурної ліцензії Qualcomm виглядає як спроба отримати перевагу перед судовим розглядом, запланованим на 16 грудня», — зазначили аналітики Bloomberg.

За їх словами, позов Arm проти Qualcomm, ймовірно, закінчиться укладанням погодженої ліцензії, яка надасть виробнику чипів право налаштовувати архітектуру Arm, але за вищою ставкою роялті, ніж сплачувала Nuvia.

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