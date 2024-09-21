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21 вересня 2024, 10:42

Qualcomm розглядає купівлю Intel. Йдуть перемовини — ЗМІ

Компанія Qualcomm веде перемовини про купівлю Intel. Про це пише низка ЗМІ, зокрема й Reuters. Потенційна угода зіткнеться з антимонопольною перевіркою.

Компанія Qualcomm веде перемовини про купівлю Intel.

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Генеральний директор Qualcomm Кріштіану Амон особисто бере участь у переговорах про придбання компанії Intel, яка має п'ятдесятирічну історію.

Раніше Reuters повідомило, що Qualcomm вивчає можливість придбання лише частини Intel, але тепер йдеться про купівлю всієї компанії, яка переживає не найкращі часи. Intel була найдорожчим виробником мікросхем у світі, але її акції втратили майже 60% з початку року.

Перемовини перебувають на ранній стадії. За словами особи, знайомої з цим питанням, компанія Qualcomm ще не робила офіційної пропозиції. Угода може стати найбільшою спробою поглинання в технологічній галузі з того часу, як Broadcom намагалася купити Qualcomm.

Intel оцінюється у $122 мільярди, включаючи борг.

На тлі новини акції Intel зросли на 3,3%, а Qualcomm впали на 2,9%.

Джерело: Мінфін
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