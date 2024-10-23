У Першому інвестиційному банку може змінитися склад правління — представник банку

Після нещодавнього призначення нових членів Наглядової ради в Першому інвестиційному банку (ПІБ) може змінитися склад правління. Про це «Мінфіну» заявив член правління банку Дмитро Золотько.

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Що відомо

«Новообрані члени наглядової ради наразі проходять погодження для вступу на посаду у Національному банку України. За рішенням НР можлива зміна складу правління, якому буде встановлено інший розмір фіксованої винагороди», — повідомив Золотько.

Нагадаємо

Перший інвестбанк працює в мінус: за 8 місяців 2024 року його збиток зріс майже на 20% і досяг 29,9 млн грн. У графі про сплату податку на прибуток, відповідно, нуль.

Нещодавно ПІБ був націоналізований. Раніше він належав акціонерам із рф. Наглядова рада там функціонує менш як рік і засідає не кожен (неповний) місяць.

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