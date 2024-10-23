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23 жовтня 2024, 12:42

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн для захисту від російських атак на морі

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн для захисту від російських атак на морі й шукає партнерів для постачань морських дронів, ідеться в заяві канцелярії премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, пише Forbes.ua.

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн для захисту від російських атак на морі й шукає партнерів для постачань морських дронів, ідеться в заяві канцелярії премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, пише Forbes.ua.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоВелика Британія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів та шукає партнерів для співфінансування поставки ще сотень морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору, йдеться у повідомленні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Велика Британія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів та шукає партнерів для співфінансування поставки ще сотень морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору, йдеться у повідомленні.

У канцелярії Стармера зазначили, що Велика Британія спільно із Норвегією шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів ($130 млн) для спільного фінансування «сотень інших проєктів». Нещодавні пакети допомоги включали десятки амфібійних всюдиходів і рейдових кораблів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони і річкових операцій, а також сотні тисяч набоїв до кулеметів.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

Кір Стармер заявив, що атаки рф по судноплавству у Чорному морі загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Посилаючись на дані британської розвідки, він вказав на помітне зростання намагань росії завдавати ударів по портовій інфраструктурі — з 5 жовтня по 14 жовтня рф вразила щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі.

Нагадаємо

Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на $1,4 млрд.

Джерело: Мінфін
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