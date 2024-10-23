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23 жовтня 2024, 12:26

Кількість викрадених авто впала до мінімуму за час великої війни. Які машини крадуть найчастіше

Від початку 2024 року в Україні вкрали 765 автомобілів, що є найнижчим показником за час повномасштабного вторгнення рф. За аналогічний період торік було зафіксовано майже вдвічі більше автокрадіжок — 1,2 тис. Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Від початку 2024 року в Україні вкрали 765 автомобілів, що є найнижчим показником за час повномасштабного вторгнення рф.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни — 11,7 тис. випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15 274 викрадених авто.

Де найбільше крадуть авто

Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області — 256 та 166 випадків. Загалом це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками — 13,6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.

Які авто крадуть найчастіше

Традиційно, найбільше крадуть легкових автомобілів — 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи — 113 справ.

Загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) — 2,4 тис., ГАЗів — 1 тис. та Renault — 750 автівок (переважно, Duster). Переважно, цей топ відбиває дані за 2022 рік, коли була рекордна кількість викрадень.

Втім слід зауважити, що рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів Volkswagen посунув Renault.

Читайте також: З початку року українці витратили на придбання нових авто 93 млрд грн

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки Nissan — 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також тримаються у трійці лідерів — 57 (7,5%) та 53 (6,9%) машини.

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців Mitsubishi L200 — 17 випадків. Ще 15 автівок вкрали моделі Nissan Navara, а Volkswagen — Transporter вподобали лише 14 злочинців.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
asdf2024
asdf2024
23 жовтня 2024, 12:28
#
Ну вот есть же хорошие новости))))
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