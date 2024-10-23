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23 жовтня 2024, 10:05

З початку року українці витратили на придбання нових авто 93 млрд грн

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Про це пише Укравтопром.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На які авто найбільше витратили коштів

  • Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки TOYOTA — майже 14 млрд грн.

  • Преміальні німецькі марки BMW та MERCEDES-BENZ посіли друге та третє місця в цьому рейтингу.

  • На нові BMW було витрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседеси — 6,9 млрд грн.

  • На четвертому місці VOLKSWAGEN з показником — 6,6 млрд грн.

  • Замикає п’ятірку лідерів RENAULT, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.

Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+37
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
23 жовтня 2024, 10:26
#
Члени мсек, прокурори-інваліди, тцкшники-контрабандисти, бебівці-мільйонери — є кому купувати!
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
23 жовтня 2024, 12:34
#
Молодці навідкладали з пенсії :)
+
0
asdf2024
asdf2024
23 жовтня 2024, 11:15
#
На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн. Всё понятно вопросов не имею…
+
0
bonv
bonv
23 жовтня 2024, 12:00
#
Гірше ж точно не буде ©
+
0
Три літри
Три літри
23 жовтня 2024, 12:48
#
Не то шо попередник який безплатно авто раздавав і підписав закон про льготне розмитнення за півроку після того як став президентом.
+
0
Три літри
Три літри
23 жовтня 2024, 12:48
#
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