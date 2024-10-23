З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Про це пише Укравтопром.
23 жовтня 2024, 10:05
З початку року українці витратили на придбання нових авто 93 млрд грн
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
На які авто найбільше витратили коштів
-
Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки TOYOTA — майже 14 млрд грн.
-
Преміальні німецькі марки BMW та MERCEDES-BENZ посіли друге та третє місця в цьому рейтингу.
-
На нові BMW було витрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседеси — 6,9 млрд грн.
-
На четвертому місці VOLKSWAGEN з показником — 6,6 млрд грн.
-
Замикає п’ятірку лідерів RENAULT, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.
Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 6