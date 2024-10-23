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23 жовтня 2024, 8:44

Авіакомпанія Нової пошти отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС, але поки небо закрите

Українська вантажна авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з та до України з 1 листопада на необмежений термін. Про це йдеться у наказі Державної авіаційної служби України № 789 від 21.10.2024.

Українська вантажна авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з та до України з 1 листопада на необмежений термін.

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Що відомо

Згідно з документом ТОВ «Супернова Ейрлайнз» отримало право на експлуатацію повітряних ліній Львів — Прага — Львів та Київ — Прага — Київ із частотою сім рейсів на тиждень.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Тимура Ткаченка, надане авіакомпанії Нової пошти право на використання повітряних ліній не є фактичним дозволом на виконання польотів, є лише комерційною можливістю перевезення вантажів по зазначених маршрутах.

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«Наразі компанія отримала сертифікат експлуатанта, ліцензію на перевезення вантажів, тобто завершила цикл формування як авіакомпанія. Наразі ми всі розуміємо, що безпекова ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації. Небо над Україною все ще, на жаль, закрите», — зазначив він.

Нагадаємо

Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

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У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига — Жешув — Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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