Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA («Нова пошта»), здійснила перший міжнародний рейс на власному літаку Boeing 757−200 °F під українським прапором, пише Forbes.ua.
Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс в ЄС на власному літаку
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Що відомо
18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737−800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.
Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу «Боїнг 737−800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova, повідомили у пресслужбі NOVA.
Регулярну комерційну експлуатацію літака група розраховує розпочати в зимовому сезоні 2024−2025 року.
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Нагадаємо
Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.
У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига — Жешув — Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.
За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му — 412 млн відправлень.
Від початку 2024-го група вже відкрила 23 закордонні відділення, план до кінця року — ще близько 40 відділень, повідомив СЕО Nova Post Europe. З нових ринків — Австрія та Нідерланди.
До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн.
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