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23 вересня 2024, 10:23

Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс в ЄС на власному літаку

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA («Нова пошта»), здійснила перший міжнародний рейс на власному літаку Boeing 757−200 °F під українським прапором, пише Forbes.ua.

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи NOVA («Нова пошта»), здійснила перший міжнародний рейс на власному літаку Boeing 757-200 °F під українським прапором, пише Forbes.ua.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737−800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737−800SF під прапором України, з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу «Боїнг 737−800SF» до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova, повідомили у пресслужбі NOVA.

Регулярну комерційну експлуатацію літака група розраховує розпочати в зимовому сезоні 2024−2025 року.

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Нагадаємо

Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига — Жешув — Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му — 412 млн відправлень.

Від початку 2024-го група вже відкрила 23 закордонні відділення, план до кінця року — ще близько 40 відділень, повідомив СЕО Nova Post Europe. З нових ринків — Австрія та Нідерланди.

До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Studen3
Studen3
23 вересня 2024, 10:29
#
Молодцы
+
0
Три літри
Три літри
23 вересня 2024, 10:30
#
А ще у Нової пошти новий застосунок. Трохи глючить місцями і незвичний. Але сподіваюсь що в нього завезуть альбомну орієнтацію екрану для планшетів.
+
0
Три літри
Три літри
23 вересня 2024, 10:32
#
Не помітив що про це вже є новина
+
+15
chc788
chc788
23 вересня 2024, 11:08
#
Навіщо фото літака АН — 26 як що річ іде про Boing?
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