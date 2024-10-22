Акції Hyundai впали майже на 7% на старті торгів в Індії

Котирування індійського підрозділу південнокорейського автовиробника Hyundai Motor впали майже на 7% першого дня торгів після найбільшого в історії Індії первинного розміщення акцій. Про це пише CNBC.

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Автовиробник запропонував 142,19 млн акцій за ціною від 1865 індійських рупій ($22,18) до 1960 рупій. IPO принесло 278,56 млрд рупій, або $3,3 млрд.

22 жовтня о 14:30 за місцевим часом акції торгувалися за ціною 1842 рупії ($21,91) проти первісної ціни публічного розміщення 1960 рупій.

За даними Reuters, книга заявок на участь в IPO, яке відкрилося 15 жовтня і закрилося 17 жовтня, була перепідписана у 2,4 раза. Це перше IPO підрозділу автовиробника за межами Південної Кореї.

Агентство вказує, що падіння у перший день — це типова ситуація для індійського ринку.

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