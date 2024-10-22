Інвестори біжать із тематичних ETF

Інвестори всього світу виходять із біржових фондів (ETF), пов'язаних з певними темами, такими як штучний інтелект або відеоігри, перекладаючи кошти у традиційні ETF, прив'язані до фондових індексів. Про це повідомляє Reuters.

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Що відбувається на ринку

За даними аналітичної компанії Morningstar, тематичні ETF демонструють зростання чистого відтоку коштів третій рік поспіль. Так, з початку 2024 року відтік коштів із тематичних ETF становив $5,8 млрд проти $4,8 млрд за весь 2023 рік.

На зростання відтоку коштів із таких фондів впливає зміцнення фондових індексів, більшість із яких зараз знаходяться поблизу рекордних максимумів. Так, п'ять найбільших ETF, які відстежують індекси S&P 500 і Nasdaq 100, цього року отримали приплив у розмірі $170 млрд.

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Аналітик ETF у Morningstar Брайан Армор заявив, що проблема відтоку коштів із тематичних ETF полягає у «найприроді тематичного інвестування».

«Потрібно вибрати правильну тему, потім переконатись, що фонд вибрав акції, які найбільше виграють від цієї теми, а потім правильно розрахувати час купівлі фонду. Зробити ці дії правильно складно», — сказав Армор.

Що таке ETF

Біржовий інвестиційний інструмент (англ. exchange-traded fund, ETF) — це інвестиційний фонд, який торгується на біржі, відстежує індекси чи сектори, чи окремі активи (наприклад, золото, нафту чи валюту), і повторює їх динаміку.