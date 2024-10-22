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22 жовтня 2024, 9:33

В Україні «будуватимуть прозоро»: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво). Про це йдеться в картці документа.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях (прозоре будівництво).
Фото: depositphotos

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Про що мова в законопроєкті

Закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в електронній системі закупівель Prozorro детальну інформацію про ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

Також закон встановлює, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, поточного ремонту з розробленням проєктної документації, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації, є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Ці документи мають додаватись до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, включаючи виконання робіт з будівництва автомобільних доріг чи надання послуг з ремонту автомобільних доріг.

Крім того, закон визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов’язково має міститись у таких документах, а саме: найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Що забезпечить закон

Закон про «прозоре будівництво» дозволить забезпечити дотримання міжнародного стандарту забезпечення прозорості та підзвітності під час використання публічних коштів, а оприлюднення документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси матиме превентивну функцію та сприятиме запобіганню корупційним діям і зловживанням.

При цьому прозорість будівельних закупівель підвищить доступність до будівельного ринку та конкуренцію на ньому.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Strain
Strain
22 жовтня 2024, 9:45
#
Законов принимают как грязи. А всё как было так и осталось. Просто схемы становятся сложнее, а потому взятки больше.
+
0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 10:26
#
«прозоро» в українському контексті, після тендерів з овочерізками, дубовими дверями та барабанами за мільйони гривень в бомбосховища під час війни на тендерному майданчику «prozzoro», це звучить так само мемно, як «потужно», «незламно», «бусік незламності», «ля бусіфікасьйон»)
+
0
asdf2024
asdf2024
22 жовтня 2024, 10:33
#
ЗеЧеушеско как обычно наобещает хорошего ,а будет всё плохо…
+
0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 10:44
#
З невиконаного залишився наче тільки бакс по 45, поки 41−42, тож чекаємо на потужний незламний курс по 45+ :)
+
0
potator
potator
22 жовтня 2024, 10:46
#
«Фантазёр»
Ты меня называла
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