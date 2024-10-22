Попит на віддалену ідентифікацію через BankID зріс на 9%

У III кварталі 2024 року було зафіксовано стале зростання попиту на використання Системи BankID НБУ , яка забезпечує віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян для доступу до дистанційних послуг в Україні. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Успішні ідентифікації

Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій за липень-вересень склала 24,2 мільйона запитів, що на 9% більше порівняно з попереднім кварталом.

Як змінилася кількість учасників

Кількість учасників системи також зросла: до неї підключилися чотири нові надавачі послуг та два додаткові абонентські вузли. Серед нових учасників — мобільний застосунок для освіти «Мрія», який використовують учні, батьки та вчителі.

Загалом система BankID НБУ наразі налічує 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів-надавачів послуг.

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Крім того, НБУ завершив попередню оцінку відповідності Системи вимогам європейського регламенту eIDAS для електронної ідентифікації з середнім рівнем довіри, і визначив наступні кроки для її реєстрації в ЄС.