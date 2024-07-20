Попит на віддалену ідентифікацію через BankID суттєво зріс

Попит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зріс у ІІ кварталі 2024 року. Про це пише пресслужба НБУ.

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Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій з використанням системи у квітні — червні цього року становила 22,3 млн шт. Це більш як на третину (на 38%) перевищує показник I кварталу 2024 року.

Наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи.

Зокрема, у травні цього року до Системи BankID НБУ був підключений і розпочав свою роботу Мобільний застосунок Резерв+, що надає можливість військовозобов'язаним віддалено оновлювати свої облікові дані відповідно до вимог законодавства. З моменту запуску і до кінця червня в цьому застосунку з використанням Системи BankID НБУ було здійснено 5,5 млн успішних ідентифікацій.