НБУ не планує «відпускати» курс — Гелетій

Національний банк позитивно оцінює перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні й наразі не планує ані повернення до фіксованого курсу, ані переходу до плаваючого курсу національної валюти. Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтервʼю «24 Каналу».

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Про фіксацію курсу

«Фіксація курсу — це вимушений захід швидкого реагування на шокові обставини. Тож сподіваюсь, що в поверненні до нього не буде потреби. Наразі жодних таких планів ми не маємо», — заявив заступник голови НБУ.

Він зауважив, що перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні дозволив уникнути дисбалансів на валютному ринку, зокрема множинності курсів.

«Коливання курсу на готівковому ринку, простіше кажучи в касах банків та обмінників, суттєво зменшилися. Я нагадаю, що до переходу до гнучкості готівковий ринок періодично реагував на обстріли, тривожні новини, „зраду“, якої, погодьтеся, вистачає. І якщо зараз така реакція є помірною, то раніше ми періодично бачили суттєвий сплеск у динаміці курсу. Але водночас ми мали значно менше важелів, щоб його швидко вгамувати», — пояснив Гелетій.

Крім того, відмова від фіксованого курсу гривні дозволила збільшити обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку, зауважив заступник голови Нацбанку

«Середньоденний обсяг операцій між банками без участі НБУ зріс втричі — до $110 млн, а частка таких операцій — вдвічі, до 40%. Це свідчить, що здатність ринку до самозбалансування зросла, відповідно зменшилася його чутливість до шоків», — сказав посадовець.

Про падіння гривні

Водночас він визнав, що з моменту переходу до керованої гнучкості офіційний курс гривні послабшав більш ніж на 12%. Коментуючи це, Гелетій зауважив, що «далеко не всі країни у стані війни взагалі спромоглися зберегти національну валюту як платіжний засіб, інструмент для виміру вартості та заощаджень».

При цьому наразі повертатися до плаваючого курсу гривні Нацбанк також не планує, запевнив фінансист.