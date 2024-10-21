Кредитори банків-банкрутів отримали цьогоріч 1,9 млрд грн

Протягом січня — вересня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив кредиторам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 1,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

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З цієї суми 81,4 млн грн отримали кредитори четвертої черги, серед яких фізичні особи та ФОП, що перевищують гарантовану суму компенсації. Кредиторам сьомої черги, які є юридичними особами, але не пов'язані з банками, було спрямовано 576,2 млн грн. Решта коштів розподілилася між кредиторами інших черг.

Понад 1 млрд грн із загальної суми за три квартали 2024 року було використано для задоволення вимог третьої черги, що включає покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.