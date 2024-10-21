Ціни на золото вперше в історії піднялися вище за $2750 за унцію

Вартість золота продовжує зростати й у понеділок оновила історичний рекорд. Про це свідчать дані на біржі Comex .

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Торги на біржі

Так, грудневі ф'ючерси на золото піднялися ще на 0,74% та перевищили 2750 доларів за унцію. На максимумі дорогоцінний метал сьогодні коштував майже 2752 долари.

Чому росте золото

Золото дорожчає на тлі збільшення попиту на активи «тихої гавані». Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається на Близькому Сході, побоюючись розростання конфлікту у регіоні.

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Також невизначеність майбутніх результатів президентських виборів у США підтримує попит на дорогоцінний метал.

Ще одним фактором, що сприяє підвищенню цін на дорогоцінний метал, є пом'якшення грошово-кредитної політики центробанками по всьому світу.

У понеділок Народний банк КНР знизив базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 25 базисних пунктів (б.п.) — до 3,1% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами також зменшено на 25 б.п., до 3,6%. Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах.

Трейдери очікують на зниження базової ставки Федеральною резервною системою США в листопаді, проте тепер лише на 25 б.п., а не на 50 б.п., як це було раніше.

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