«Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на понад 53 мільярди»

Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Перевірка Держфінмоніторингу

Під час проведених фінансових розслідувань відомством було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд грн.

Також до правоохоронців направили 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.