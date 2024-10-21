Долар зростає у передчутті виборів президента США

Після локального відкату перед вихідними долар відновив підйом у понеділок і, схоже, продовжить зростання у міру зворотного відліку до президентських виборів у США, які відбудуться за два тижні, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Вибори

Передвиборчі опитування, що показують зростання шансів на перемогу колишнього президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада, сприяють зміцненню долара, оскільки тарифна та податкова політика республіканця, як вважається, може зберегти високі відсоткові ставки у США та підірвати валюти торгових партнерів.

Рух курсів валют на основних ринках минулого тижня був обумовлений «голубиним» зниженням ставки ЄЦБ та сильними даними зі США, які перекреслили очікування щодо оперативного зниження ставки у США, особливо якщо Трамп переможе на президентських виборах.

Торги

Пара USD/JPY виросла майже на 0,28% до 149.94 станом на 11:53, залишаючись поблизу позначки 150.00 після короткочасного прориву цього рівня минулого тижня вперше з початку серпня.

Індекс USD, який вимірює курс долара по відношенню до основних конкурентів, на момент написання матеріалу був на рівні 103,62, додаючи 0,12%. У п'ятницю DXY впав на 0,3%, оскільки апетит до ризику збільшився на всіх ринках після появи деяких деталей щодо стимулів у Китаї. За підсумками минулого тижня долар зріс на 0,55%.

EUR/USD торгувалася з невеликим пониженням в межах 0,1%, в районі 1.0856.