Кабін призначив нового голову правління Укрзалізниці

Уряд за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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Що відомо про нового очільника

Перцовський працює в компанії з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Зазначається, що до завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні обіймав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.

Читайте: Голова правління Укрзалізниці подав у відставку

Водночас із посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 8 жовтня голова правління Укрзалізниці Євген Лященко подав у відставку.