Уряд за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
21 жовтня 2024, 14:39
Кабін призначив нового голову правління Укрзалізниці
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Що відомо про нового очільника
Перцовський працює в компанії з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.
Зазначається, що до завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні обіймав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.
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Водночас із посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 8 жовтня голова правління Укрзалізниці Євген Лященко подав у відставку.
Джерело: Мінфін
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