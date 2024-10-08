Голова правління Укрзалізниці подав у відставку

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко подав у відставку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Деталі

«До наглядової ради АТ „Укрзалізниця“ надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур», — йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел LIGA.net у Кабміні, Лященко ще щонайменше пів року працюватиме в правлінні УЗ, відповідатиме за фінанси.

Новим головою правління, за даними джерел Ліги, буде нинішній член правління Олександр Перцовський. Його призначення, найімовірніше, відбудеться наступного тижня, коли наглядова рада УЗ виконає всі формальності.

Нагадаємо

Кабінет міністрів 21 березня 2023 року строком на два роки призначив Лященка головою правління Укрзалізниці.

Лященко з жовтня 2021 року входив до складу правління УЗ, займався фінансовими питаннями. До роботи в Укрзалізниці обіймав посаду фінансового директора медіагрупи «Україна».