Обсяг інвестицій Morgan Stanley у спотові біткоїн-ETF перевищив $272 млн, що еквівалентно 0,02% від AUM банку $1,2 трлн. Про це пише Forklog.
21 жовтня 2024, 13:10
Інвестиції Morgan Stanley у спотові біткоін-ETF досягли $272 млн
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Що відомо
Інвестиційний банк спостерігає значний інтерес до продуктів з боку клієнтів після схвалення SEC. Morgan Stanley відкрив доступ до біржових продуктів у серпні цього року.
Сукупні надходження до BTC-ETF з початку торгів у січні зросли до $20,7 млрд.
17 жовтня приплив становив $470,5 млн, за останні п'ять днів — $2,11 млрд.
Керівник відділу глобальних досліджень Morgan Stanley виділив акції біткоін-майнерів як перспективний напрямок інвестицій.
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Джерело: Мінфін
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