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21 жовтня 2024, 12:00

У Португалії звільнять молодь від податків

Португалія пропонує молодим людям 10-річну прогресивну систему пільг, за якої вони не сплачуватимуть податки у перший рік роботи. Таким чином уряд намагається зупинити протести молоді та «відплив мізків», пише The Guardian.

Португалія пропонує молодим людям 10-річну прогресивну систему пільг, за якої вони не сплачуватимуть податки у перший рік роботи.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Заходи, які торкнуться 400 000 осіб, включені до бюджету після переговорів із опозиційними соціалістами. Уряд Португалії під керівництвом Луїша Монтенегру відмовляється від запропонованого обмеження у 15% на прибутковий податок для осіб віком від 18 до 35 років та замінює його прогресивною схемою. Вона передбачає, що молоді люди, які заробляють до 28 000 євро (23 500 фунтів стерлінгів) на рік, будуть звільнені від податків:

  • 100% — у перший рік роботи;
  • 75% — від двох до чотирьох;
  • 50% — від п'яти до семи
  • 25% — з восьми до десяти.

Влада вважає, що цей крок може допомогти досить великій кількості людей — від 350 000 до 400 000. Середня річна зарплата в Португалії становить близько 20 000 євро, а ставки прибуткового податку варіюються від 13 до 48%.

Чиновники підрахували, що в 2025 році ця схема обійдеться в 645 млн євро, тоді як обмеження обійшлося б 1 млрд.

Йде робота, зокрема за доступністю житла. З 1 серпня 2024 року покупців до 35 років звільнили від податку на передачу нерухомості та гербового збору. Пом'якшення можливе лише при покупці першого та основного житла, інвестиційне не підійде.

Крім того, покупець не повинен мати статусу утриманця, потрібно підтвердити оплачувану діяльність. Позначено і суму покупки — не більше 316 272 євро.

Якщо угода укладається на квартиру або будинок, які коштують дорожче за вказану межу, але менш як 633 453 євро, то покупець має право претендувати на знижку по податках і скористатися відрахуванням. Якщо об'єкт має два власники, то оцінка проводиться індивідуально по кожному.

Питання з нерухомістю дуже актуальне в Португалії, дефіцит житла призвів до великих акцій протесту, спрямованих насамперед проти іноземців, для яких у країні є дуже багато преференцій — на думку місцевих мешканців. Крім того, через потік туристів місцевим мешканцям стало складно наймати квартири чи будинки за прийнятними цінами.

З 2020 по 2021 рік житло в Португалії подорожчало на 157%, орендна плата підскочила на 112%, при цьому трохи більш ніж половина португальських робітників заробляли менше ніж 1000 євро на місяць.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Riojas
Riojas
21 жовтня 2024, 13:21
#
Тю, та закрыли границы и все, а то налоговые льготы им давать
+
0
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 13:32
#
Туди їх, український спосіб вирішення проблем)))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 жовтня 2024, 13:32
#
Дикие люди
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