Золото знову наближається до рекорду

У середу золото розвиває вчорашнє зростання в очікуванні свіжих економічних даних зі США, які можуть вплинути на очікування щодо темпів зниження ставки ФРС, пише Reuters.

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Спотова ціна на золото зросла майже на 0,5% до $2 675 за унцію до 10:45, торгуючись за $10 від рекордного максимуму, досягнутого минулого місяця. Ф'ючерси на золото додавали 0,5%, розташувавшись на позначці $2691.

«Значим фактором для цін на золото є пом'якшення грошово-кредитної політики США, яке створює основу для інвестиційного попиту», — сказала Соні Кумарі, стратег із сировинних товарів ANZ.

«Невизначеність навколо виборів у США та геополітична напруженість також підтримуватимуть золото в майбутньому».

Спотове золото готове піднятися до максимуму 26 вересня на рівні $2685, оскільки воно пробило опір на рівні $2666, за даними технічного аналітика Reuters Ван Тао.

Інвестори очікують даних із роздрібних продажів у США, промислового виробництва та щотижневих заявок на допомогу по безробіттю, які вийдуть у четвер, для отримання нових сигналів про перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС.

Трейдери оцінюють у 97,2% ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у листопаді.

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