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20 жовтня 2024, 16:05

Jay-Z випускає марочне шампанське вартістю $3 400

Американський репер Jay-Z, власник преміального бренду шампанського Armand de Brignac, випускає марочне шампанське вартістю $3 400. Про це повідомляє Bloomberg.

Американський репер Jay-Z, власник преміального бренду шампанського Armand de Brignac, випускає марочне шампанське вартістю $3 400.
Фото: Armand de Brignac

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Це дебют вінтажного блан де нуар — білого шампанського, створеного із чорних сортів винограду 2015 року врожаю. Крім того, шампанське Armand de Brignac 2015 представлене в магнумах (пляшки по 1,5 л), їх кількість лімітована і становить лише 1 258 штук.

Для створення вина використовували 70% винограду сорту піно нуар з виноградників гран крю і прем'єр крю, а решта 30% це піно менье.

Шампанське надійде в продаж в листопаді.

Зазначимо, що врожай 2015 року в Шампані (регіон у Франції) вважається дуже вдалим: весна була дощовою, а літо жарким і сухим, тому умови сприяли правильному дозріванню сорту «піно нуар», ключового в купажі.

Зазвичай, Armand de Brignac випускає невінтажне шампанське за ціною близько $300. Традиційно бренд випускає свої вина в металевих пляшках, які прикрашені емблемою у вигляді пікового туза, тому Armand de Brignac також часто називають Ace of Spades («Піковий туз»).

Марочне шампанське — це шампанське, виготовлене з винограду, зібраного в один конкретний рік, який вважається винятково вдалим для виноробства. Такий напій зазвичай витримується довше, ніж немарочне шампанське.

Armand de Brignac

Бренд Armand de Brignac був створений родиною Каттьє в крихітному селі Шіньї-ле-Роз у Шампані. Він веде свою історію з 1763 року, коли були висаджені перші виноградники.

Сім'я досі займається виробництвом свого шампанського, проте з 2006 року інвестором бренду став репер Шон Картер, відомий під творчим псевдонімом Jay-Z. У 2021 році конгломерат LVMH придбав 50% акцій Armand de Brignac.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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