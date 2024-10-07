Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників спільно з Україною

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Про це розповів Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час свого неанонсованого візиту до Києва та Харкова 6 жовтня, передає Міністерство оборони Нідерландів.

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Брекельманс зазначив, що, об'єднавши «нідерландські знання та технології з українським досвідом на полі бою», можна розробити «інноваційні та ефективні безпілотники», які здатні змінити ситуацію на полі бою.

«Розробка всіляких дронів відбувається дуже швидко. Ми не маємо розкоші затягувати, все залежить від прискорення. Купуйте прототипи, швидко тестуйте та швидко збільшуйте виробництво», — закликав міністр оборони Нідерландів.

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За його словами, якщо розроблені дрони будуть успішними, Нідерланди нададуть більше грошей для розширення виробництва.

Передбачається, що близько половини початкових інвестицій спрямують на виробництво в Нідерландах, а решту розподілять між Україною та іншими країнами.