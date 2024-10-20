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20 жовтня 2024, 9:34

Наступного року Україна отримає чотири транші від МВФ замість двох

Україна отримає чотири транші від МВФ у 2025 році замість двох згідно з оновленим графіком фінансування. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.

Україна отримає чотири транші від МВФ у 2025 році замість двох згідно з оновленим графіком фінансування.
Фото: pixabay.com

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Раніше передбачалося, що у 2025 році Україна отримає два транші, кожен по $917,5 млн. Однак МВФ погодився на новий графік, який включає чотири транші на загальну суму понад $2,6 млрд.

Новий графік на 2025 рік

  • з 1 березня — транш на $917,5 млн;
  • з 15 червня — транш на $809,6 млн;
  • з 31 серпня — транш на $539,8 млн;
  • з 1 грудня — транш на $445,3 млн.

Завдяки цьому додатковий ресурс траншів на 2025 рік буде збільшено на $800−900 млн.

Зазначимо, що влада України запросила зміни в графіку фінансування для 2025−2027 років з метою пристосування до квартальних оглядів через високий рівень невизначеності в умовах тривалого військового конфлікту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+26
TAN72
TAN72
20 жовтня 2024, 10:42
#
Ну ждём повышения тарифов в следующем году✌️
+
0
godvinik
godvinik
20 жовтня 2024, 10:50
#
Ну коли вже дефолт? Досить підтримувати те що завалиться все одно.
+
+15
vovan9870
vovan9870
20 жовтня 2024, 11:06
#
І навіщо було піднімати податки?
+
0
efess
efess
20 жовтня 2024, 11:42
#
Тому що дира величезна)))
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